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Фонтан біля Оперного театру планують демонтовувати з 10 червня

Вероніка Рой

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Орієнтовно 10 червня у Львові планують розпочати демонтаж фонтану на площі перед Оперним театром. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Станом на зараз від управління архітектури та урбаністики ЛМР очікують коригований проект та експертизу.

«Ми домовилися з київським архітектором, що він завтра має нам представити відкоригований план замощення. Тобто цього тижня плануємо отримати всі дані», — зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

Голова Галицької РА Андрій Зозуля повідомив, що до демонтажу старого фонтану готові приступати після виділення коштів. Орієнтовна дата — 10 червня.

Нагадаємо, «Компанія «Сокар» висловила бажання інвестувати кошти в заміну фонтану перед Оперним театром. Реконструкцію здійснюватимуть у комплексі з площею перед театром.

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