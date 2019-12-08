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У Бахмуті поховали активіста Мирошниченка, якого вбили через українську мову

Андрій Котенський

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У Бахмуті Донецької області поховали 36-річного українського активіста організації «Бахмут український» Артема Мирошниченка, який помер після жорстокого побиття. На панахиді були присутні близько 200 людей повідомляє Hromadske.

 

Артема Мирошниченка побили неподалік його дому 29 листопада. Родина та друзі чоловіка вважають, що конфлікт стався через україномовність Артема. Він перейшов на українську після початку війни на Донбасі.

Ввечері 29 листопада, коли чоловік повертався додому після фестивального кінопоказу, на вулиці до нього звернулись двоє хлопців: один 16 років, який займався бойовим мистецтвом та другий 17 років, який раніше був судимий.

Апеляція сторони захисту на запобіжний захід тримання під вартою для одного з фігурантів справи розглядатиметься у понеділок, 9 грудня.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Донеччині у лікарні не приходячи до тями помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого напередодні побили тітушки зі спортивної школи. Артема вбили за те, що він заговорив українською мовою. Інформацію про смерть підтвердив брат убитого Сергій Мирошниченко. У поліції вважають, що вбивця «безпричинно» напав на Артема…

Фото: Світлана Харлай

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