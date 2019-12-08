Не впорався з керуванням. На Львівщині водій збив велосипедистку насмерть

На автодорозі Броди – Берестечко загинула 51-річна велосипедистка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 7 грудня близько 20:00 на автодорозі Броди – Берестечко, поблизу с. Лешнів Бродівського району.

За попередніми даними, 27-річний водій автомобіля «Хюндай Соната», мешканець Бродівського району, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистку, мешканку Бродівського району, яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедистка померла в Бродівській лікарні.

Обставини події встановлюються.