ОСТАННІ НОВИНИ

Не впорався з керуванням. На Львівщині водій збив велосипедистку насмерть

Андрій Котенський

|

На автодорозі Броди – Берестечко загинула 51-річна велосипедистка. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 7 грудня близько 20:00 на автодорозі Броди – Берестечко, поблизу с. Лешнів Бродівського району.

За попередніми даними, 27-річний водій автомобіля «Хюндай Соната», мешканець Бродівського району, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистку, мешканку Бродівського району, яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедистка померла в Бродівській лікарні.

Обставини події встановлюються.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...