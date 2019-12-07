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У Львові молодик представився поліцейським та пограбував жінку

Андрій Котенський

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У Львові поліцейські оперативно затримали «гастролера» з Сумщини, причетного до шахрайства і грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці, 5 грудня жертвою зловмисника стала 77-річна львів’янка, якій він зателефонував і, представившись працівником поліції, повідомив, що її син скоїв ДТП. Внаслідок автопригоди нібито постраждала людина і на її лікування потрібні кошти. У домовлений час чоловік прийшов у помешкання жінки за грошима і навіть сказав написати розписку про передачу готівки. Коли господиня попросила, щоб він показав своє посвідчення він вирвав з її рук 600 доларів США та втік.

Невдовзі після скоєння злочину працівники кримінальної поліції Франківського відділу поліції затримали зловмисника на вулиці Науковій, ним виявився  22-річний мешканець Сумської області.

За скоєння шахрайства і грабежу зловмиснику загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

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