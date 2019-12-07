Вбивство через українську мову. Підозрюваний просив в суді перекладача

Молодик, який у Бахмуті забив до смерті відомого активіста і волонтера Артема Мирошниченка, через українську мову, вимагав у суді перекладача на російську. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила активістка Донецької обласної організації ВО «Свобода» Марія Чашка.

Громадськість видворили з залу суду, бо у вбивці «ранимая душа».

«Покидьок, який вбивав людину, студент педучилища, в суді попросив перекладача з української на російську, а державний адвокат заявила, що вона не розуміє української і лепетала перед суддею про необхідність закритого засідання з обрання запобіжного заходу, так як у покидька «ранимая душа». Тому громадськість видворили із зали суду, а далі, мабуть, уже разом «гаварілі на понятном», тому що обрали запобіжний захід – домашній арешт…», – написала вона.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Донеччині у лікарні не приходячи до тями помер громадський активіст, волонтер Артем Мирошниченко, якого напередодні побили тітушки зі спортивної школи. Артема вбили за те, що він заговорив українською мовою. Інформацію про смерть підтвердив брат убитого Сергій Мирошниченко. У поліції вважають, що вбивця «безпричинно» напав на Артема…