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На Львівщині виявили викрадений з сусідньої області автомобіль

Андрій Котенський

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На Львівщині поліцейські виявили автомобіль, викрадений в сусідній області. На місці події працює слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції Івано-Франківської області. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, 7 грудня, працівники групи реагування патрульної поліції Пустомитівського відділу поліції виявили у селі Миколаїв автомобіль «Мітсубісі Лансер».

Під час перевірки правоохоронці встановили, що автомобіль був викрадений 1 грудня в Івано-Франківській області.

Працівники поліції проводять заходи для встановлення особи зловмисника причетного до автовикрадення та просять зголоситися усіх, кому відома будь-яка інформація, що допоможе у розслідуванні, на оперативну лінію 102.

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