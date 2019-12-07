На Львівщині виявили викрадений з сусідньої області автомобіль

На Львівщині поліцейські виявили автомобіль, викрадений в сусідній області. На місці події працює слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції Івано-Франківської області. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 7 грудня, працівники групи реагування патрульної поліції Пустомитівського відділу поліції виявили у селі Миколаїв автомобіль «Мітсубісі Лансер».

Під час перевірки правоохоронці встановили, що автомобіль був викрадений 1 грудня в Івано-Франківській області.

Працівники поліції проводять заходи для встановлення особи зловмисника причетного до автовикрадення та просять зголоситися усіх, кому відома будь-яка інформація, що допоможе у розслідуванні, на оперативну лінію 102.