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На Львівщині авто збило пішохода. Потерпіла у реанімації

Андрій Котенський

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На Львівщині водій «Сітроену» скоїв наїзд на літню жінку. Потерпіла була госпіталізована до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 грудня близько 13.10 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород, поблизу села Торчиновичі, Старосамбірського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Сітроен Джампі», 39-річний мешканець міста Самбір, скоїв наїзд на пішохода, 78-річну жительку Старосамбірського району.

Жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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