На Донбасі постраждало двоє українських захисників

За минулу добу, 6 грудня, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано ще 8 ворожих обстрілів.

Вчора, 6 грудня, бойові травмування отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.