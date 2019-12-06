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У День Збройних Сил у Львові виступив оркестр Академії сухопутних військ

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 6 грудня, на площі С. Яворського, перед Гарнізонним храмом виступив оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

День ЗСУ відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні Сили України».

У Львові відбулось чимало заходів в рамках відзначення Дня Збройних Сил України. Зранку провели ритуал вшанування загиблих випускників Академії на Алеї Слави випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та відбулося покладання квітів та запалення лампадок на могилах борців за незалежність України та загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України на Личаківському кладовищі.

   

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