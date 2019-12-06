Програма заходів до Дня святого Миколая у Львові

Управління соціального захисту Львівської міської ради та підпорядковані установи підготували низку святкових заходів та атракцій з нагоди Дня святого Миколая. До подій залучать не лише діток, а й людей похилого віку та сім’ї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Свято Миколая є одним з найочікуваніших і найулюбленіших свят не лише для дітей, а й для дорослих. Адже в цей день Чудотворець старається виконати усі бажання. Тож ми у Львові підготували багато цікавих подій для усіх категорій населення», — зазначили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради.

Нагадаєм, 13 грудня у Львові запрацює різдвяний ярмарок.