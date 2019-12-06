Правоохоронці впіймали рецидивіста, який «обчистив» квартиру, підібравши ключ до дверей

У Бродах із квартири поцупили грошові кошти ювелірні вироби на близько п’ятдесят тисяч гривень. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника: ним виявився 31-річний раніше судимий «гастролер» з Рівненщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, 5 грудня, 31-річний мешканець Рівненської області, раніше неодноразово судимий за скоєння крадіжок, підібравши ключ до вхідних дверей, проник у квартиру одного з будинків, розташованого на площі Ринок у місті Броди, та викрав із помешкання грошові кошти, а також ювелірні вироби на загальну суму близько п’ятдесяти тисяч гривень.

Оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції Львівщини спільно із співробітниками Бродівського відділення поліції затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України одразу після скоєння злочину.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до шести років.

Речові докази поліцейські у зловмисника вилучили, досудове розслідування триває, невдовзі суд обере для затриманого міру запобіжного заходу.