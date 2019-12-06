ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська облрада поїде 8 грудня на Майдан. Ганущин дав вказівку зробити організований виїзд

Соломія Головіна

|

Депутати Львівської облради Олександр Ганущин дав доручення влаштувати організований виїзд депутатського корпусу 8 грудня на Майдан, де українців збирають на віче, щоб нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна в рамках «нормандської четвірки» у Парижі. Відповідну вказівку він зробив під час позачергової сесії Львівської облради вчора, 5 грудня.

 

Отож, Олександр Ганущин доручив обдзвонити всіх депутатів облради на предмет організованого виїзду представників депутатського корпусу на захід у Києві, щоб, як він сам наголосив, «продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну».

Під час позачергової сесії депутати також ухвалили заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України.

«Усвідомлюючи ризики для безпеки й національних інтересів України, реалізації європейського та євроатлантичного вибору Українського народу, які виходять з тривалої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій – червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні:

  1. Жодних компромісів щодо унітарності держави – ніякої федералізації.
  2. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
  3. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на нині окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над кордоном.
  4. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму Україні.
  5. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
  6. Звільнення всіх політичних в’язнів та військовополонених», – наголошують у облраді.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...