Львівська облрада поїде 8 грудня на Майдан. Ганущин дав вказівку зробити організований виїзд

Депутати Львівської облради Олександр Ганущин дав доручення влаштувати організований виїзд депутатського корпусу 8 грудня на Майдан, де українців збирають на віче, щоб нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна в рамках «нормандської четвірки» у Парижі. Відповідну вказівку він зробив під час позачергової сесії Львівської облради вчора, 5 грудня.

Отож, Олександр Ганущин доручив обдзвонити всіх депутатів облради на предмет організованого виїзду представників депутатського корпусу на захід у Києві, щоб, як він сам наголосив, «продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну».

Під час позачергової сесії депутати також ухвалили заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України.

«Усвідомлюючи ризики для безпеки й національних інтересів України, реалізації європейського та євроатлантичного вибору Українського народу, які виходять з тривалої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій – червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні: