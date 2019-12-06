Львівська облрада поїде 8 грудня на Майдан. Ганущин дав вказівку зробити організований виїзд

Депутати Львівської облради Олександр Ганущин дав доручення влаштувати організований виїзд депутатського корпусу 8 грудня на Майдан, де українців збирають на віче, щоб нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна в рамках «нормандської четвірки» у Парижі. Відповідну вказівку він зробив під час позачергової сесії Львівської облради вчора, 5 грудня.
Отож, Олександр Ганущин доручив обдзвонити всіх депутатів облради на предмет організованого виїзду представників депутатського корпусу на захід у Києві, щоб, як він сам наголосив, «продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну».
Під час позачергової сесії депутати також ухвалили заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України.
«Усвідомлюючи ризики для безпеки й національних інтересів України, реалізації європейського та євроатлантичного вибору Українського народу, які виходять з тривалої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій – червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні:
- Жодних компромісів щодо унітарності держави – ніякої федералізації.
- Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
- Жодних політичних дій, зокрема виборів, на нині окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над кордоном.
- Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму Україні.
- Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
- Звільнення всіх політичних в’язнів та військовополонених», – наголошують у облраді.
Соломія Головіна