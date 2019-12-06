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Львів’ян кличуть на благодійний майстер-клас, де створюватимуть святкові пряники для літніх людей

Вероніка Рой

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У понеділок, 9 грудня, о 12.00 год. у Майстерні пряників «Юрашки» (вул. Краківська 14) відбудеться майстер-клас «Пряники своїми руками». Львів’ян запрошують долучитись та прикрасити пряники для стареньких власноруч. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В рамках акції «Просто так» відбудуться благочинні майстер-класи:

  • 14 грудня — арт-терапевтична майстерня.
  • 14 та 15 грудня — карта мрій, планувальний майстер-клас.
  • А кожної п’ятниці — різдвяна майстерня для дітей.

Метою проєкту є зробити свято для 630 самотніх людей з інвалідністю (більшість з них — похилого віку), організувати необхідну кількість подарунків для них, привернути увагу львів’ян до тих, хто потребує допомоги, до однієї із найвразливіших категорій.

Подарунки для стареньких можна принести за адресою: Коновальця 7, попередньо зателефонувавши за номером +380 67 332 1500.

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