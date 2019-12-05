У Львові чоловік, якого затримали за крадіжку, викрав зброю та втік з відділку поліції

Цієї ночі, 5 грудня, 48-річний львів’янин, якого затримали за крадіжку, заволодів зброєю поліцейського, а потім втік з відділку поліції. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляється, підозрюваний у скоєнні крадіжки, перебуваючи у приміщенні Личаківського відділу поліції, заволодів табельною зброєю одного із поліцейських, а також електронним ключем від вхідних дверей у приміщення відділу та втік. Для розшуку та затримання зловмисника на території Львова та області негайно було введено поліцейську операцію, до якої були задіяні працівники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Близько 4.25 оперативники карного розшуку встановили місце перебування втікача та затримали його. Зброю та електронний ключ у зловмисника вилучено.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – від трьох до семи років позбавлення волі.