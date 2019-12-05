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Львовом пройшла «карнавальна хода» на підтримку акторів театру Заньковецької

Вероніка Рой

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Сьогодні ввечері, 5 грудня, вулицями Львова пройшла «карнавальна хода» на підтримку акторів Львівського національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Учасники ходи близько 17:30 год. зібралися під стінами театру Заньковецької. Практично усі мали на обличчях карнавальні маски, дехто у руках тримав факели, опудала та банери, на яких були написи: «В театрі – чума!», «Так, колективній угоді!», «Актор – не раб», «Ні порушенню трудових прав» та інші. Зібравшись поблизу театру, кілька десятків учасників рушили ходою проспектом Свободи, площею Підкови, площею Ринок, завершили акцію біля Львівської облдержадміністрації. Супроводжувалася хода драматичною музикою.

Концепція заходу – середньовічний карнавал. Як пояснюють організатори акції, це символізує середньовічний феодалізм, який зараз відбувається у театрі Заньковецької.

«Ми вийшли в підтримку акторів театру Заньковецької, які зараз мають конфлікт з дирекцією театру. Найталановитіших людей викидають на вулицю. Але цією акцією ми акцентуємо увагу, що це не проблема одного актора, чи одного театру. Першим потрапив у таку ситуацію театр імені Лесі України. Тепер маємо таку ж ситуацію у театрі Заньковецької. Це проблема, яка була введена в законодавстві у 2016 році. Мова йде про закон 955/8. Його самі театрали називають закріпаченням актора. Він дозволив зосередити повноту влади в руках адміністрації. Відтак дирекція отримала необмежену владу. Треба внести зміни до законодавства. Їх вже розробляли самі актори, вони мають свої пропозиції. Треба просто, щоб влада їх почула», –  розповіла активістка ГО «Народна дія. Львів» Ірина Юзик.

Своєю чергою, колишній актор театру Марії Заньковецької, з яким не продовжили контракт, Ярослав Кіргач, зазначив основна її мета заходу – якраз досягнути змін до законодавства, щоб таких ситуацій більше не було.

«Ми хоче змін у законодавстві, де актор буде не рабом, а творчою одиницею, яка працюватиме за покликанням, а не для того, щоб підлещувати дирекції чи ще якомусь керівництву. Цією ходою ми також вимагаємо, щоб була підписана наша колективна угода, яка хоча б частково захистила людина, яка контракті. Ми не раби!», – додав актор.

Нагадаємо, нещодавно народний артист України, актор і головний режисер Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Федір Стригун заявив, що після 55 років роботи його звільняють із театру. Під звільнення потрапила і його дружина, народна артистка України Таїсія Литвиненко.

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