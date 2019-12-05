Ліквідація у Перемишлі вулиці на честь єпископа УГКЦ. Львівська облрада назвала такий крок антиукраїнським

Львівська обласна рада прийняла заяву у зв’язку з антиукраїнськими кроками органів місцевого самоврядування міста Перемишль Підкарпатського воєводства Республіки Польща щодо ліквідації вулиці єпископа Української греко-католицької церкви Йосафата Коциловського, репресованого в радянські часи.

«З великим обуренням ми, депутати Львівської обласної ради, сприйняли повідомлення про те, що під час засідання Ради міста Перемишля Підкарпатського воєводства Республіки Польща 28 листопада 2019 року було прийнято рішення про ліквідацію вулиці Йосафата Коциловського і приєднання її до прилеглої вулиці Івана Снігурського. 15 листопада 2019 року четверо депутатів міської ради Перемишля з партії «Разом для Перемишля» (колишня «Kukiz’15») та один депутат із партії «Громадянська коаліція» подали проєкт постанови про зміну назви вулиці блаженного єпископа Йосафата Коциловського на блаженного єпископа Григорія Хомишина…», – мовиться у заяві депутатів.

Щоправда, при цьому ЛОР зазначає, мова не йде про перейменування вулиці на честь блаженного єпископа Григорія Хомишина, йдеться про ліквідацію вулиці в цілому, із подальшим її приєднанням до прилеглих вулиць.

Також зауважується, що після обрання представника партії «Kukiz’15» Войцеха Бакуна мером міста Перемишля, архієпископ Євген Попович, привітавши його з обранням, передав йому бажання української громади Перемишля залишити назву вулиці блаженного Йосафата Коциловського.

«Натомість з боку окремих представників польських органів місцевого самоврядування Перемишля неодноразово лунали заяви про «колаборацію блаженного Йосафата Коциловського з нацистами», які не мають жодного логічного обґрунтування. Місцеві депутати, які виступили ініціаторами цього кроку, добре відомі антиукраїнською та проросійською позицією й виступами в російських ЗМІ у ролі «поборників бандерівщини», – зазначають депутати.

«Примітним є той факт, що цей недружній крок польських органів місцевого самоврядування став можливим навіть після того, як українська сторона надала згоду польській стороні на відновлення ексгумаційних робіт в Україні. Саме тому ми, депутати Львівської обласної ради, засуджуємо такі кроки органів місцевого самоврядування міста Перемишля Підкарпатського воєводства Республіки Польща як дії, що не сприяють розвиткові двосторонніх відносин України та Польщі. Висловлюємо занепокоєння тим фактом, що польські політики з антиукраїнськими поглядами формують порядок денний для регіональних органів влади суміжної країни», – наголошують у ЛОР.

Раніше Львівський портал писав про те, що Посольство України в Польщі обурене через скасування міською владою Перемишля рішення про присвоєння одній з вулиць і Йосафата Коциловського. Своєю чергою львівська мерія звернулася до міського голови Перемишля з вимогою повернути у місті назву вулиці імені єпископа УГКЦ.