Biedronka daje darmowe bony. Західну Україну атакував новий комп’ютерний вірус

Biedronka не роздає знижок за заповнення анкети! Нова шахрайська схема шириться від зламаних профілів ваших друзів у мережі Фейсбук і розрахована на користувачів з Польщі та Західної України.

Щоб «отримати дарунок», шахраї пропонують заповнити формуляр для отримання знижки, але за посиланням у повідомленні ховається, сайт, який здатний вкрасти особисту інформацію й паролі. Сьогодні подібні повідомлення почали приходити у Львові. Всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах.Шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки, і це не має жодного стосунку до бренду Biedronka.

Як повідомляли Львівському порталу у правоохоронних органах, будьте обережні з «акційними» файлами, які вам надсилають інші люди. Незвичні листи, чи листи від невідомих респондентів взагалі варто проігнорувати.

Спам-повідомлення з вірусним посиланням надсилають користувачам соціальної мережі Facebook від імені їхніх друзів. Цей тип вірусу розповсюджується безпосередньо у браузері враженого комп’ютера, користуючись його ресурсами, зокрема усіма вашими паролями. Як видалити, якщо ваш браузер було заражено дивіться тут: virusni.dodatky

Шахраї часто експлуатують людські мотиви: допитливість, бажання отримати вигоду, заробити… Використовують усілякі виверти, які найчастіше змушують користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані на шахрайських сайтах, зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайн відомих ресурсів.

Правоохоронці радять, особливо остерігатися фішингових сайтів, які крадуть дані картки. Це піратські сайти, зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайн відомих ресурсів. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, якусь річ та насправді ж усю інформацію копіює спеціальна програма, яка допомагає шахраям викрадати гроші.

Також у кіберполіції закликають в жодному разі не вводити реквізитів своїх банківських карток на підозрілих сайтах із «акціями».

Якщо все ж так сталося то необхідно якнайшвидше заблокувати операції по банківській карті, аби її не спустошили шахраї.

Окрім того, перехід за подібними посиланнями може заразити ваш телефон чи комп’ютер шкідливими програмами криптографічного здирництва, коли хакери блокують ваш пристрій та вимагають гроші за розблокування.