У Львові відбудеться конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака

Упродовж 15–20 грудня 2019 року у Львові триватиме Конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака – видатного українського оперного співака, соліста Паризької Національної Опери, волонтера, учасника бойових дій на Сході України, Героя України, кавалера ордена «За мужність» І ступеня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Конкурсні прослуховування проходитимуть на базі Львівської Національної Філармонії та Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької. У ІІІ турі буде залучено Академічний симфонічний оркестр Філармонії. Концерт-відкриття Конкурсу відбудеться 15 грудня о 14.00 год.

Творче змагання оцінюватиме авторитетне журі, яке очолить солістка Польської Королівської опери, професорка Університету музики ім. Ф. Шопена Ольга Пасічник (Польща). Члени журі – це відомі музиканти: переможець конкурсів Вінченцо Белліні та Армель Опера – Поль Ґоґлєр (Франція); народний артист України, соліст Львівської Національної Опери, доцент кафедри сольного співу Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка – Олег Лихач; директор та художній керівник Лауреата національної премії ім. Тараса Шевченка Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», заслужений діяч мистецтв України – Дмитро Кацал; оперний режисер, артистичний менеджер – Аксель Кресін (Німеччина) та заслужена артистка України, солістка Львівської Національної Опери – Тетяна Вахновська.

Виконавчим директором конкурсу запрошено заслуженого артиста України Олега Созанського.

До участі у конкурсі відібрано 60 співаків та співачок (академічний спів) з України, Австрії, Польщі та Китаю віком від 16 до 30 років.

Гала-концерт закриття Конкурсу відбудеться – 20 грудня о 18.00 год. на сцені Львівської філармонії.

Як відомо, Конкурс проводиться за ініціативи Львівської Національної Філармонії та підтримки Президента України, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Нагадаємо, Василь Сліпак – учасник Революції Гідності, волонтер та колишній доброволець Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Після гибелі оховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.