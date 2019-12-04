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Головою Інституту нацпам’яті замість В’ятровича призначили Дробовича

Соломія Головіна

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Кабінет Міністрів України сьогодні, 4 грудня, на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Антона Дробовича на посаду голови Українського інституту національної пам’яті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мінкульту.

 

Антон Дробович – кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член Правління Молодіжної Асоціації Релігієзнавців. Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор понад 50 наукових публікацій у сфері історії, культурології та антропології.

Як повідомляв Львівський портал, у вересні цього року Кабінет Міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який очолював його із 2014 року.

Фото: Facebook/Антон Дробович

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