10-річна львів’янка стала чемпіонкою Європи з швидких шахів

У Таллінні (Естонія) триває чемпіонаті Європи з швидких шахів і блискавичної гри в шахи серед юнаків і дівчат віком до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років. 10-річній спортсменці зі Львова вдалося здобути перемогу на цих змаганнях. Про це інформує управління фізичної культури Львівської ОДА.

Анастасія Гнатишин перемогла в чемпіонаті Європи з блискавичних шахів в категорії серед дівчат до 10 років. Юна спортсменка випередила 83 суперниць.

Загалом вихованці КЗ ДЮСШ «Дебют» на цих змаганнях здобули 6 срібних медалей та золото.