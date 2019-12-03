СБУ оголосила у розшук підозрюваного у справі MH17 Цемаха

Служба безпеки України оголосила у розшук бойовика так званої «ДНР» Володимира Цемаха, який є підозрюваним у справі про збиття «боїнгу» рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році. Про це повідомили у МВС України, передає Львівський портал.

Йому інкримінують ч.3 ст.258 – терористичний акт та ч.1 ст.3-258 – сприяння терористичної організації Кримінального кодексу України.

На сайті вказано, що Цемах розшукується, як особа, що переховується від слідства. При цьому датою зникнення підозрюваного вказано 23 вересня 2019 року.

Нагадаємо літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики «ДНР». У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі «35 на 35». Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик «ДНР» Володимир Цемах. Суд щодо катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

Як відомо, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту Володимира Цемаха під особисте зобов’язання.

Своєю чергою громадський діяч та політик Ігор Васюник нагадав, що Цемах є наразі першим затриманим, який мав прямий зв’язок з воєнними операціями «ДНР» та безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака. Внаслідок теракту тоді загинуло 298 людей, в тому числі 80 дітей. Лише після цього теракту Європейський Союз ввів санкції проти Росії.

«Бойовика ДНР Володимира Цемаха щойно Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту! Як так?! Тобто випустили на волю ключового підозрюваного, який безпосередньо брав участь у збитті пасажирського літака (MH17) біля Донецька… Щоб затримати Цемаха і доправити на підконтрольну українській владі території – своїм життям ризикували співробітники СБУ. Цемех не просто ключовий свідок, його свідчення для міжнародного слідства «зміцнюють легітимність судового розгляду у Нідерландах». Сам судовий розгляд справи мав розпочатись у березні 2020 року. І після цього українська феміда випускає Цемаха… Це фактично означає допомагати Росії уникнути відповідальності за злочин!», – йдеться у повідомленні політика у Facebook.