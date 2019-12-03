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Red Brunch у Львові: містяни вдруге здали кров та волосся для онкохворих

Вероніка Рой

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Команда проєкту «Я, Ніна» вдруге провела Red Brunch у Львові — збір крові для потреб онкохворих людей, та волосся — для виготовлення перук дітям, які втратили власне через хіміотерапію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Red Brunch від проєкту «Я, Ніна» — це щомісячна подія, яка відбувається кожного першого вівторка місяця. Так, у Києві — це вже вшосте, у Львові ж — вдруге.

До слова, за результатами першого Red Brunch у Львові, вдалося зібрати рекордну кількість містян, охочих стати донорами: 150 — крові, та 11 — волосся.

Нагадаємо, Red Brunch у Львові відбувається у співпраці з організацією ДонорUA. Браслети для тих, хто долучився до збору крові та волосся, подарували Guzema Jewelry.

Фото: ЛМР

 

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