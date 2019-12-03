Люди на візках стануть учасниками дорожнього руху

Тепер люди, які пересуваються за допомогою колісних крісел, є учасниками дорожнього руху. Відповідний законопроєкт сьогодні, 3 грудня, ухвалила Верховна рада. За таке рішення проголосували 350 парламентаріїв, передає ZN.

У документі прописані основні права та обов’язки осіб, які пересуваються на кріслах колісних. Зокрема, такі особи можуть рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода. Також закон дозволяє рухатися краєм проїзної частини дороги, вулиці чи на узбіччі.

При цьому, якщо людина рухається з допомогою колісного крісла зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, то вона має право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати правила дорожнього руху щодо обов’язків пішоходів.

Особи на колісних кріслах повинні пересуватися в напрямку руху транспорту по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволено на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху такі особи повинні виконувати правила дорожнього руху для велосипедистів.

Згідно із законом, особи, які пересуваються за допомогою колісних крісел, зобов’язані використовувати технічно справні та належним чином обладнані колісні крісла; не перевозити вантажів, що заважають керуванню; не буксирувати причепи; не перевозити пасажирів.

Колісні крісла необхідно обладнати світловідбивачами, а під час руху в темний час доби краєм проїзної частини, вулицею або узбіччям – зовнішніми світловими приладами.