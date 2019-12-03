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Як у Львові працює Центр раннього втручання для сімей, в яких виховуються діти з порушенням розвитку

Ольга Денисяка

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З жовтня цього року на базі КНП «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова» розпочав роботу Центр раннього втручання. Тут з малюками, віком до 4 років, працюють фахівці, які допомагають їм розвиватись, а також адаптуватись їм та їхнім батькам до життя в суспільстві.  Це уже другий такий Центр на базі медичних закладів міста – перший відкрили торік у КНП «4-а міська поліклініка м. Львова». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповіли в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, послуга раннього втручання запроваджена для того, щоб допомогти батькам, в яких народилась дитина з порушенням розвитку, з раннього віку працювати з такою дитиною, правильно доглядати і виробляти в неї навики, які допоможуть їй інтегруватися в суспільство і не відчувати себе обмеженою. Тому 2018 року в 4-тій міській поліклініці Львова для мешканці Сихівського району було створено Центр раннього втручання. Тепер же такий Центр створили й на базі КНП «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова» — для мешканців Залізничного району міста.

У Центрі раннього втручання працює мультидисциплінарна команда фахівців, які тісно між собою співпрацюють, щоб надати максимально якісну допомогу. Це педіатр, дитячий невролог, психолог, логопед, фахівець з фізичної реабілітації. Адже головна особливість такого Центру в тому, що фахівці працюють не лише з дитиною, яка має вади розвитку, а зі всією сім’єю.

Раннє втручання дає можливість своєчасно почати інтенсивну корекцію у ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається впливу і є можливість попередити ускладнення неповносправності у фізичному та психосоціальному розвитку дитини, а також допомогти сім’ї. Суть цієї допомоги – підібрати індивідуальну програму для кожної дитини, віком до 4 років, щоб потім батьки вдома, у звичайних для них умовах, виконували ті вправи, які необхідні для розвитку дитини.

Раннє втручання базується на принципі: фахівці навчають та підтримують сім’ю, яка, у свою чергу, допомагає дитині. Цю послугу надають за скеруванням сімейного лікаря, дитячого невролога, дитячого психіатра або за попереднім записом при особистому зверненні.

На сьогодні на території обслуговування КНП «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова» послуг раннього втручання потребують 162 сім’ї. І вже на першому етапі роботи Центру спеціалісти надаватимуть консультативну допомогу 34 сім’ям з дітьми, віком до 4 років. Новостворений Центр укомплектований сучасним сертифікованим обладнанням та відповідними приміщеннями. Загальна вартість облаштування Центру  – 1 млн. 136 тис. грн. (ремонти приміщень – 657,2 тис. грн.; обладнання – 478,4 тис. грн.).

Як зазначає завідувачка Центру раннього втручання КНП «5-а міська клінічна поліклініка м. Львова» Леся Григорович, програма раннього втручання спрямована на сім’ї, які виховують дітей: з порушенням моторного розвитку (хвороба Дауна, ДЦП, спинномозкова кила, артрогрипоз та інші); які народилися без будь-яких проблем, але мають біологічні ризики їх виникнення (недоношеність, перинатальна енцефалопатія, екстремально низька маса тіла при народженні, термін гестації менше 32 тижнів, асфіксія при народженні, тривале перебування у відділенні реанімації на штучній вентиляції легень (ШВЛ), після оперативних втручань); які мають затримку психомовленнєвого розвитку; які мають стани, що з високим ступенем вірогідності приводять до затримки розвитку (захворювання центральної та периферійної нервової системи, гідроцефалія, мікроцефалія, ММД, генетичні синдроми і хромосомні аберації, спадково-дегенеративні захворювання нервової системи, вроджені аномалії розвитку, сенсорні порушення, психічні розлади, аутизм); з комплексними порушеннями розвитку; а також – якщо сім’я є малозабезпеченою, з асоціальною поведінкою або психічними розладами у батьків та коли відмічаються випадки насильства або жорстокого поводження в сім’ї.

Як зауважує керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, згодом такі Центри планують відкрити й в інших міських поліклініках, щоб ця допомога стала наближенішою до родин, які її потребують. Адже, з його слів, налагодження ефективної системи раннього втручання дозволить зменшити затримки розвитку у дітей, попередити їх виникнення чи прогресування, сприятиме повноцінному розвитку дитини, а також допоможе дитині та батькам адаптуватися до життя в суспільстві. Однак головна проблема – це пошук спеціалістів, які готові працювати з такими сім’ями.

«Ми плануємо робити такі і в інших районах, але знайти приміщення, його відремонтувати – не головна проблема. Головна – це підготовка кадрів. Бо сьогодні дуже важко знайти фахівців, які хочуть працювати із сім’ями, в яких є діти з вадами розвитку. Це треба любити, і навчитися цьому. Дякую «Джерелу», що допомагають нам готувати команду фахівців, бо в університетах цього не вчать. Тому найбільша проблема – відсутність спеціалістів. Це проблема, яку потрібно вирішувати на державному рівні. Бо ми це робимо у Львові, а в інших містах цього, на жаль, не робиться», – розповів Володимир Зуб, керівник управління охорони здоров’я Львівської міської ради.

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