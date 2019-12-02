Від завтра маршрут №4А курсуватиме за зміненою схемою

З вівторка, 3 грудня, Львівське комунальне АТП №1 запускає автобуси маршрут №4А курсуватиме за зміненою схемою. Про це повідомляє пресслужба АТП-1.

Як повідомив директор ЛК АТП №1 Орест Хамула, на оновленому маршруті курсуватимуть автобуси великої місткості.

«Маршрут №4А неодноразово змінювали, пускали на ньому маршрути різної місткості, але він був збитковим. Наразі запускаємо маршрут через ТЦ «Іскра». У разі, якщо він буде дуже збитковим і матиме низький пасажиропотік, можливо доведеться знову вносити зміни до схеми маршруту», – розповів Орест Хамула.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, маршрут №4А курсуватиме через вул. Сихівську за схемою: просп. Червоної Калини – вул. Коломийська – вул. Кавалерідзе – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – вул. Стуса – вул. Снопківська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – пл. Митна – вул. Винниченка – вул. Підвальна – вул. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. Чорновола – просп. Свободи – пл. Міцкевича – пл. Галицька – вул. Князя Романа – вул. Франка – вул. Свєнціцького – вул. Стуса – вул. Литвиненка – вул. Угорська – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська – вул. Кавалерідзе – вул. Коломийська – просп. Червоної Калини.