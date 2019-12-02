Стартував прийом заявок на конкурс соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим»

Від 1 до 25 грудня триватиме прийом проєктів на участь у конкурсі соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим!». На їх реалізацію у 2020 році Львівською міською радою передбачено 2 млн 425 тис. гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які мають статус неприбутковості та діяльність яких поширюється на територію міста Львова, за винятком релігійних організацій, політичних партій та бюджетних установ.

Цьогоріч прийом проектів здійснюватиметься за такими галузевими напрямками:

культура;

туризм;

освіта;

соціальний захист;

розвиток громадянського суспільства;

інформаційні технології;

інновації поводження з відходами.

Під час розгляду проєктів для конкурсної комісії перевагою буде інноваційність та актуальність для громади Львова.

Умови участі у конкурсі незмінні: необхідно заповнити аплікаційну форму та надіслати її на електронну скриньку 2020konkyrs@gmail.com. Кожен проект слід надсилати окремим електронним листом. Аплікаційна форма розміщена на сайті Львівської міської ради (city-adm.lviv.ua – категорія «Прес-центр» – рубрика «Оголошення») та на Інформаційному порталі депутатів ЛМР (lvivrada.gov.ua).

Також 3 грудня відбудеться навчання для громадських організацій з написання проектів на конкурс «Зробимо Львів кращим!». Усіх охочих запрошують прийти о 17:00 в каб. 230 (мала сесійна зала), пл. Ринок, 1, Львівська міська рада.

Нагадаємо, що минулого року на конкурс «Зробимо Львів кращим!» було подано 135 проектів, з них 35 отримали фінансову підтримку Львівської міської ради та реалізовувались впродовж року.