Red Brunch від проєкту «Я, Ніна»: завтра львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих

Завтра, 3 грудня, команда проєкту «Я, Ніна» вдруге проведе Red Brunch у Львові – збір крові для потреб онкохворих людей, та волосся – для виготовлення перук дітям, які втратили власне через хіміотерапію. Захід відбудеться у BankHotel, що на вулиці Листопадового Чину, 8. Початок о 9.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Red Brunch від проєкту «Я, Ніна» – це щомісячна подія, яка відбувається кожного першого вівторка місяця. Так, у Києві – це вже вшосте, у Львові ж – вдруге. За результатами першого Red Brunch у Львові, вдалося зібрати рекордну кількість містян, охочих стати донорами: 150 – крові, та 11 – волосся.

Детальніше – на сторінці події у Facebook.

Довідка:

Хто може стати донором крові?

Донорам необхідно бути офіційно зареєстрованими у місті Львів чи Львівській області або ж проживати у Львові не менш ніж 6 місяців на момент здачі крові. Громадянам, які мають посвідчення донора або пенсійне посвідчення, наявність львівської реєстрації необов’язкова. Також важливі критерії — вага, яка повинна сягати не менше 60 кілограмів, та відсутність протипоказів. До слова, із собою під час здачі крові обов’язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Хто може стати донором волосся?

У межах Red Brunch, разом із соціальною ініціативою Hair for Share облаштують мобільну перукарню. Відтак, кожен зареєстрований, незалежно від статі та віку, зможе пожертвувати своє волосся на виготовлення перуки для дитини, яка її потребує. Також можна принести раніше зрізане власне волосся, якщо ви обрізали його не більш ніж 5 років тому, і воно має гарний вигляд. Умови для пожертви волосся: довжина хвоста, який ви готові відрізати, має сягати 35 см або ж більше; волосся приймають лише без хімічних завивок (фарбоване, навіть хною, та сиве волосся підходить). Також на стрижку потрібно прийняти з напередодні вимитою головою. Виготовлення перук оплачує ініціатива Hair for Share. Її можна підтримати не лише волоссям, але й фінансово.

Що отримають донори?

Попередню онлайн-консультацію від ДонорUA. Красивий браслет від Guzema Jewelry (такі носить вся команда проекту #ЯнінаCrew та друзі проєкту). Частування від BankHotel Lviv до та після здачі. Чудову дружню атмосферу і приємний нетворкінг. Почесне звання донора та довідку, яка дасть вам офіційний вихідний на роботі після здачі крові.