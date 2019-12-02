Львівські прикордонники затримали зловмисника, якого розшукувала поліція

В неділю, 1 грудня, у пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали 20-річного мешканця Одещини, якого поліцейські оголосили в розшук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Хлопця спіймали у рейсовому автобусі, який прямував на в’їзд в Україну. Під час перевірки документів пасажирів щодо 20-річного мешканця Одеської області спрацювала база даних прикордонників.

Як з’ясувалось, українця розшукує поліція за вчинення злочину, передбаченого ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

«Прикордонники затримали чоловіка та проінформували про це ініціатора доручення. Після прибуття оперативно-слідчої групи в пункт пропуску громадянина було передано співробітникам поліції», – йдеться у повідомленні.