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У західних областях завтра-післязавтра обіцяють до 8 см снігу

Соломія Головіна

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Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов 2-3 грудня. Зокрема, у західних областях України обіцяють утворення снігового покриву до 8 см. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

 

«За даними УкрГідрометцентру,  вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см», – мовиться у повідомленні.

Водночас у Карпатах очікується значний сніг і утворення снігового покриву висотою 10-20 см.

На дорогах країни, крім півдня, спостерігатиметься ожеледиця.

За інформацією Укргідрометцентру, завтра, 2 грудня, у Львові вночі буде -3/-5 градусів морозу, вдень – 0/2 градуси тепла. Вітер західний 7-12 м/с. Внчоі буде без істотних опадів, а вдень – мокрий сніг.

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Водночас 3 грудня у Львові вдень буде -4/-2 градуси морозу, вдень очікується -1/1 градуси. Вітер північно-західний 7-12 м/с.  Вночі та вдень очікуються опади.

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