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У штабі ООС назвали втрати окупаційних військ РФ за місяць

Соломія Головіна

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За листопад втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 107 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

«У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику», – наголошують у штабі.

За інформацією розвідки Об’єднаних сил, у листопаді 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 – складають санітарні втрати ворога.

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