Усю територію України обіцяють оцифрувати наступного року

Всю територію України оцифрують вже наступного року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, вже оголошено міжнародний тендер на здійснення такої аерофотозйомки.

«Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого», – пояснив він.

При цьому Олексій Гончарук зауважив, що вся зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи: кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території.

«Їх використовуватимуть і в проектуванні українських доріг. Це здешевить процес і зекономить час на будівництво, натомість – якість лише зросте. Завдяки аерофотозйомці можна буде ефективно зрошувати землі, що позитивно вплине на врожайність. Окрім того, держава зможе попереджати наслідки й ефективно реагувати в разі складних погодних ситуацій – затоплень, повеней, землетрусів», – зазначив прем’єр.

Також від цього очікується і потужний економічний ефект.

«Інвестори зможуть легко проектувати об’єкти, вкладати гроші в українську інфраструктуру. Адже щоби збудувати щось на землі, необхідно отримати дозвіл. А для цього держава повинна бодай мати інформацію про певну ділянку території!», – пояснив Олексій Гончарук.