До Львова привезли мощі святого Вінкентія де Поля

Сьогодні, 30 листопада, до Львова в монастирський храм св. Йосифа Обручника Згромадження сестер милосердя св. Вінкентія (вул. Залізняка,11) привезли реліквії (мощі) французького священника св. Вінкентія де Поля. Про це повідомляє РІСУ.

Відтак відбулося урочисте внесення реліквій до храму та Божественна Літургія.

Проповідь виголосив о. Станіслав, настоятель спільноти отців місіонерів в Перечині Закарпатської області. В своїй проповіді отець звернув увагу на декілька подій з життя святого Вінкентія, які стали знаковими і змінили життя святого. Одним з таких моментів в його житті став 1617 рік, коли священник Вікентій зрозумів, що потрібно організовано діяти у провадженні діл милосердя. Цей рік став початком заснування спільноти жінок милосердя, яка в сучасному світі знана як Міжнародна Асоціація Милосердя (АIC). Пізніше були засновані Конгрегація Місій (отці місіонери св. Вінкентія) і Дочки Милосердя. Папа Бенедикт XIII проголосив Вінкентія блаженним 13 серпня 1729 року, а Папа Климент XII канонізував його 16 червня 1737 року. На думку сучасної католицької молоді св. Вінкентій є першим з 10-ти найвідоміших святих у світі. Цей французький священник, який присвятив своє життя служінню вбогим, хворим і найбільш опущеним, став символом милосердя для віруючих християн на всіх континентах. Його іменем названо найбільше лікарень, центрів опіки і догляду.

Сьогодні в Україні діють десять гілок Вінкентійської Родини. П’ять з них є монаші Згромадження і п’ять мирянські організації. Згромадження Сестер Милосердя св. Вінкентія УГКЦ є єдиним Згромадженням східного обряду, яке має харизму святого Вінкентія в Україні. Сестри за прикладом святого Вінкентія опікуються дітьми-сиротами, хворими, людьми похилого віку і найбільш потребуючими.

Як раніше інформував Львівський портал, мощі перебуватимуть у храмі до 30 грудня.