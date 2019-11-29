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До Львова привезуть мощі святого Вікентія де Поля

Вероніка Рой

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Завтра, 30 листопада, в монастирському храмі св. Йосифа Обручника Згромадження сестер милосердя св. Вінкентія, що по вул. Залізняка,11 у Львові, перебуватимуть реліквії (мощі) французького священника св. Вінкентія. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

 

Усіх запрошують прийти до храму 30 листопада, у суботу:

  • 8:50 – урочисте внесення реліквій у храм;
  • 9:00 – Божественна Літургія;
  • від 18:00 – святкова молитовна програма.

Храм буде відкритий у будні дні з 5.30 -10.00 і 17.00 – 20.00. Субота і неділя безперервно з 6.45 – 20.00.

Мощі перебуватимуть у храмі до 30 грудня.

Довідка.

Св. Вікентій –  французький священник, який присвятив своє життя служінню вбогим, хворим і найбільш опущеним, став символом милосердя для всіх віруючих християн. Ці реліквії великого святого завершують своє паломництво у храмах України.

Фото: Духовна велич Львова

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