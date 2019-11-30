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59 людей визнали винними в справах Євромайдану, – Генпрокуратура

Соломія Головіна

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59 людей визнали винними в справах Євромайдану, повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на запит «Радіо Свобода».

 

«Загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовцям, 228 правоохоронцям, у тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти», – заявили в Генеральній прокуратурі.

У відомстві розповіли, що за перші дев’ять місяців 2019 року управління спеціальних розслідувань повідомило про підозру 14 людям, у тому числі високопосадовцям, керівникам правоохоронних органів. Щодо 11 людей досудове слідство закінчене і обвинувальні акти направлені до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.

Загалом упродовж усього часу управління спеціальних розслідувань досліджувало понад 4 100 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозру повідомили 288 людям. У прокуратурі зазначили, що слідчі цього управління направили до суду 81 обвинувальний акт щодо 162 людей. За результатами судового розгляду суд визнав винними 20 людей, стосовно 19 з них ухвалив обвинувальні вироки.

У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них – 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець.

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