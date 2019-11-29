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Зеленський підписав закон про нові військові звання у ЗСУ

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає зміни до військових звань та поділу сержантського та старшинського складу. Про це пише Громадське.

 

У картці до законопроєкту №0906 зазначено, що 29 листопада 2019 року його було «повернуто з підписом президента».

Закон передбачає скасування старих військових звань та запровадження нових. Замість «прапорщика, старшого прапорщика» з’являться «штаб-сержант» та «майстер-сержант». Замість «старшини» — «головний сержант». «Рядового» замінили на «солдата».

Також з’явилося нове тимчасове звання — «рекрут». Воно стосуватиметься людей, які проходять випробувальний термін на військовій службі за контрактом, до прийняття присяги.

У корабельних званнях «мічмана» замінили на «штаб-старшину», а «старшого мічмана» на «старшого майстер-старшину».

Крім того, передбачається поділ сержантського та старшинського складу на молодший і старший склади.

Закон також передбачає зміну назви «полк» на «бригаду». Тепер командир полку стане командиром бригади.

Також, згідно з законом, звертаючись до міністра оборони України та його заступників, котрі по суті є цивільними особами, військовий називає їх посаду, додаючи перед назвою посади слово «пан (пані)».

Те ж стосується і звернення до курсантів військово-навчальних закладів, які не мають військових звань сержантського і старшинського складу («Курсанте Стадников», «Пане (пані) курсанте»).

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