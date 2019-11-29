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За три роки Львів має віддати майже 3 мільярди гривень кредитів

Наталя Дуляба

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До кінця 2022 року Львів має повернути більше 2,9 млрд грн кредитів та гарантій. Про це сьогодні, 29 листопада, йшлося під час позачергової сесії Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

На позачергову сесію депутати збиралися, щоб затвердити бюджет Львова на 2020 рік. Під час обговорення, крім основних показників, їх також цікавило, скільки ж кредитних коштів місто має повернути протягом наступних років.

Директор департаменту фінансової політики Олег Іщук пояснив, що наступного року Львів має віддати більше 713 млн грн кредиту, а протягом 20211-2022 років – ще понад 2,2 млрд грн. Тобто загалом упродовж трьох наступних років місту потрібно повернути більше 2,9 млд грн взятих позик і гарантій.

Виплати кредитів по роках виглядають так:

  • 2020 рік – 713,6 млн грн. Із них 192 млн грн – це відсотки;
  • 2021 рік – 1,2 млрд грн. Із цієї суми відсотки становлять 267,5 млн грн;
  • 2022 рік – трохи більше 1 млрд грн. Відсотки – 228 млн грн.

Зазначимо, що, повертаючи набрані позики і гарантії, основні виплати здійснюються із бюджету розвитку, а кредитні відсотки Львів сплачує із загального фонду міського бюджету.

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Водночас Олег Іщук наголосив, що Львів не має права брати будь-які кредити без дозволу Міністерства фінансів України. Своєю чергою воно, перш ніж дати погодження, перевіряє низку бюджетних показників міста.

«У Міністерстві фінансів користуються двома пунктами Бюджетного Кодексу. Перший – всі наші зобов’язання щодо відсотків мають бути не більшими ніж 10% загального фонду бюджету Львова, а по бюджету розвитку – не більше дворічних його надходжень. Ми постійно спілкуємося з Міністерством фінансів, надсилаємо цілими стосами документи, і жодного кредиту Львову не надавали без ухвали сесії чи без дозволу Мінфіну. Це просто табу», – додав Олег Іщук.

Нагадаємо, в середині вересня міська рада Львова вирішила взяти ще більше 1 млрд грн кредиту. На що витратять кошти, читайте тут.

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