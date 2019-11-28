Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких і мешканці нашого міста Лева, пішли на передову. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, втрати серед українських військовиків уже перевищують чотири тисячі осіб. Загальна кількість поранених становить приблизно 30 тисяч осіб.

Бойові дії на сході нашої країни позначилися на п’ятдесятитисячній міцній родині співробітників «АТБ». За два перші роки найбільш активної фази конфлікту (2014–2015) на фронт пішли 765 працівників «АТБ». Шестеро з них отримали поранення, а десятеро, на жаль, загинули. «АТБ» підтримує українську армію, ветеранів бойових дій і сім’ї тих, хто заплатив найвищу ціну за українську незалежність і волю. Тільки протягом останніх трьох років компанія спрямувала на ці потреби понад 20 млн грн.

Більше двох років Благодійний фонд «АТБ» спільно з фондом «Елеос» опікуються всеукраїнським соціальним проєктом «Не чужі долі».

Щомісяця десятки сімей загиблих українських воїнів отримують від «АТБ» продуктові набори, до яких входять основні продукти харчування.

Така адресна допомога стала гарною підтримкою для родин, що втратили близьку людину та годувальника. Щомісячний бюджет цієї соціальної ініціативи на сьогодні перевищує 300 тис. грн.

Дотримуючись філософії соціально орієнтованого бізнесу, компанія бере активну участь у вирішенні найбільших проблем суспільства – послідовно допомагає боротися з безробіттям у багатьох регіонах, включаючи й нашу Львівщину.

Не всі українські герої, повернувшись додому, можуть адаптуватися до мирного життя та нової реальності. Тільки за офіційною статистикою близько 800 ветеранів війни на Донбасі покінчили із собою, не зумівши впоратися з посттравматичним синдромом, життєвими складнощами, депресією.

Для багатьох хлопців справжнім порятунком стала можливість відкрити нову сторінку свого життя, коли вони почали працювати. Щорічно «АТБ» будує близько сотні нових супермаркетів, де створює п’ять-шість тисяч робочих місць. Зараз у 23 областях України працюють 1044 дискаунтерів «АТБ». Там завжди можна придбати гарантовано якісні продукти і товари першої необхідності. Завдяки цьому мережа має вже більш як 4 мільйони постійних клієнтів у 264 населених пунктах країни. Мешканці нашого Львова теж охоче ходять на закупи до цих маркетів.

Нова цікава робота, гідна зарплата і підтримка колег допомагають ветеранам АТО забути жахи війни, дати собі спокій, отримати нову професію, зайнятися улюбленою справою, розвиватися, почати будувати кар’єру. Кадрова політика компанії спрямована на розвиток людського капіталу. Щорічно майже 4 тисячі співробітників компанії безоплатно проходять навчання в учбових центрах «АТБ» у Дніпрі, Києві, Одесі та нашому Львові.

Працівники після такого навчання стрімко піднімаються кар’єрними сходинками. Є безліч прикладів, коли продавець, касир, охоронець, логіст, юрист чи менеджер згодом займав важливу керівну посаду. 85% адмінштату компанії розпочинали власну кар’єру з посад рядових працівників. Це є найбільш об’єктивним підтвердженням того, що робота в «АТБ» для десятків тисяч українців, зокрема й львів’ян, не просто джерело доходу – це стиль життя, захоплення, покликання.

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