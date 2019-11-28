До різдвяних свят Укрзалізниця призначила 13 додаткових поїздів

«Укрзалізниця» вже призначила 13 додаткових потягів до новорічно-різдвяних свят, а також продовжила маршрути ще шістьох поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

У напрямку Львова «Укрзалізниця» наразі призначила чотири додаткові потяги:

№181/182 Київ – Львів . Зі Львова вирушатиме о 12:18 год. 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 3, 4, 7, 8, 11 січня, до столиці прибуватиме о 00:02 год. Відправлення з Києва – о 00:55 год. 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 4, 5, 8, 9 січня, приїзд до Львова – о 10:36 год.

. Зі Львова вирушатиме о 12:18 год. 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 3, 4, 7, 8, 11 січня, до столиці прибуватиме о 00:02 год. Відправлення з Києва – о 00:55 год. 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 4, 5, 8, 9 січня, приїзд до Львова – о 10:36 год. №168 Львів – Одеса курсуватиме 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня. Відправлення зі Львова – о 09:40 год., а прибуття до Одеси – о 20:23. Відправлення з Одеси заплановані о 10:18 год. та прибуття до Львова – о 21:05 год.

курсуватиме 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня. Відправлення зі Львова – о 09:40 год., а прибуття до Одеси – о 20:23. Відправлення з Одеси заплановані о 10:18 год. та прибуття до Львова – о 21:05 год. №202/201 Львів – Ужгород призначений на 29 грудня та 1, 11 січня. Зі Львова потяг відправлятиметься о 06:43 год., в Ужгород прибуватиме о 12:10 год. Відправлення з Ужгорода – о 14:05 год., прибуття до Львова – о 19:55 год.

призначений на 29 грудня та 1, 11 січня. Зі Львова потяг відправлятиметься о 06:43 год., в Ужгород прибуватиме о 12:10 год. Відправлення з Ужгорода – о 14:05 год., прибуття до Львова – о 19:55 год. №204/203 Львів – Дніпро. Зі Львова вирушатиме о 21:20 год. 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, прибуття у Дніпро – об 11:24 год. Натомість із Дніпра поїзд відправлятиметься о 16:39 год. 21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9, 11 січня, до Львова приїжджатиме о 05:40 год.

Додаткові потяги інших напрямків, які призначила «Укрзалізниця» до зимових свят:

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Квитки на всі ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах. Загалом на час новорічних і різдвяних свят «Укрзалізниця» має призначити 35 додаткових потягів.

Нагадаємо, торік на зимові свята Укрзалізниця призначила три десятки додаткових потягів, зокрема Київ – Львів, Львів – Одеса, Львів – Ужгород, Львів – Івано-Франківськ, Харків – Львів та інші. Квитки тоді почали продавати на початку грудня.