До новорічних і різдвяних свят Укрзалізниця призначить 35 додаткових поїздів

Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення під час новорічних та різдвяних свят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

«Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже пів мільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят», – зауважив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

У яких саме напрямках курсуватимуть додаткові потяги, наразі ще не відомо. Втім оприлюднити цю інформацію в Укрзалізниці обіцяють найближчим часом.

Водночас Кравцов додав, що на час новорічних і різдвяних свят Укрзалізниця планує збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, торік на зимові свята Укрзалізниця призначила три десятки додаткових потягів, зокрема Київ – Львів, Львів – Одеса, Львів – Ужгород, Львів – Івано-Франківськ, Харків – Львів та інші. Квитки тоді почали продавати на початку грудня.