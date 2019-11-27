Завтра у Львові стартує Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

У Львові завтра, 28 листопада, розпочне роботу Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському міському центрі зайнятості.

У заході візьмуть участь близько 30 роботодавців м. Львова, які запропонують пошуковцям роботи більш ніж 240 вакансій за понад 35 професіями та спеціальностями. Учасники ярмарку вакансій – пошуковці роботи зможуть пройти співбесіду з працедавцями, ознайомитися з наявними вакансіями, які є на ринку праці м. Львова, отримати консультації фахівців центру зайнятості.

У рамках Ярмарку о 10.00 год. буде проводитись семінар на тему: «Техніка пошуку роботи. Підготовка резюме». В семінарі приймуть участь представникм ГО «Безоплатна правова допомога» та Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Також в учасників заходу буде можливість ознайомитись з перспективами зайнятості осіб з інвалідністю, додатковими гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає державна служба зайнятості.

Зауважимо, що ярмарок розпочнеться об 11:00 год. у приміщенні Львівського міського центру зайнятості, що за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122.