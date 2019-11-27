ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові стартує Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

Соломія Головіна

|

У Львові завтра, 28 листопада, розпочне роботу Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському міському центрі зайнятості.

 

У заході візьмуть участь близько 30 роботодавців м. Львова, які запропонують пошуковцям роботи більш ніж 240 вакансій за понад 35  професіями та спеціальностями. Учасники ярмарку вакансій – пошуковці роботи зможуть пройти співбесіду з працедавцями,  ознайомитися з наявними вакансіями, які є на ринку праці м. Львова, отримати консультації фахівців центру зайнятості.

У рамках Ярмарку о 10.00 год.  буде проводитись семінар  на тему: «Техніка пошуку роботи. Підготовка резюме». В семінарі приймуть участь представникм  ГО «Безоплатна правова допомога» та Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Також в учасників заходу буде можливість ознайомитись з перспективами зайнятості осіб з інвалідністю, додатковими гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає державна служба зайнятості.

Зауважимо, що ярмарок розпочнеться об 11:00 год.  у приміщенні Львівського міського центру зайнятості, що за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...