Штучний інтелект визнав, що може завдати шкоди людям

Штучний інтелект взяв участь у дебатах, метою яких було обговорення переваг та недоліків розробки штучного інтелекту. Під час обговорення він зазначив, що «ШІ може завдати чимало шкоди». Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Newsweek.

Разом з тим, більше половини аудиторії все-таки проголосувало за використання штучного інтелекту.

Сам ШІ склав «думку» про власну технологію на основі 1100 повідомлень з аргументами «за» і «проти», які IBM отримав за тиждень до дебатів. Ці аргументи були розділені на дві групи: на захист або проти ШІ. Ґрунтуючись на них, нейромережа Project Debater виділила найбільш переконливі аргументи, які потім використала в своїй промові.

В якості аргументів «за» прозвучало те, що ШІ може створити нові робочі місця і зробити вже існуючі більш ефективними. До аргументів «проти» ШІ відніс упередження людей і те, що технологія не може приймати моральні рішення.

«ШІ може заподіяти багато шкоди. Він не зможе ухвалювати рішення, правильні, з моральної точки зору, оскільки мораль унікальна для людей», – заявив ШІ в ході дебатів.

Разом з тим, виступ алгоритму не можна назвати бездоганним Він часто повторювався, особливо коли говорив про здатність ШІ виконувати одноманітні завдання. Крім того, ШІ використав аргумент про упередження на захист, а не проти розробки технології. Разом з тим, кілька разів йому вдавалося розсмішити аудиторію, використавши закладені в нього жарти.