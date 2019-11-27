Митники виявили контрабанду в потязі

У вантажному вагоні під шаром аглоруди прикордонники виявили контрабанду цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

За даними відомства, сьогодні в пункті пропуску для залізничного сполучення «Мостиська», під час запуску потягу на оглядовий майданчик, прикордонний наряд виявив порушення рельєфу сипучого вантажу.

В ході «розкопок» у напіввагоні під шаром аглоруди правоохоронці знайшли три пакунки, на 1000 пачок сигарет марки «NZ gold», іноземного виробництва.

Контрабандне куриво прикордонники передали працівникам митниці.