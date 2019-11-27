Львів’ян запрошують на благодійний концерт, аби допомогти зібрати кошти на лікування музиканту

Львів’ян закликають прийти 2 грудня о 17.00 год. у Львівську національну філармонію, аби допомогти зібрати кошти на лікування талановитому музиканту Петру Чайковському. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вхід на подію вільний. Відвідавши її, кожен зможе підтримати музиканта та пожертвувати кошти для його лікування.

«Під час концерту на сцені філармонії виступлять Марко Комонько (скрипка), Phoenix String Quartet, Lemberg Symfonietta. Диригуватиме Роман Кресленко. У їхньому виконанні прозвучать композиції П. Чайковського, Е. Елґара та А. П’яццоли», — йдеться у повідомленні.

Діагноз музиканта: помірнодиференційована аденокарцинома сигмовидної кишки cT3NM1, G2 вторинне ураження печінки та медіастенальних лімфовузлів ОЧП, ОМТ. Курс лікування розпочав в клініці «Лісод». Попередня ціна першого блоку хіміотерапії — 810 тис. грн або $ 32 тис.

Реквізити для допомоги:

4149 4991 3137 0320

Чайковський Петро Борисович

карта Приват (в дописі вказуйте: на лікування)

рахунок: 26205879147389

IBAN UA763052990000026205879147389

ІПН 2771712616

SWIFT code: PBANUA2X

Chaykovskyy Petro

Фото: Львівська філармонія