ОСТАННІ НОВИНИ

«Franko from A to Z». Львів’ян кличуть на презентацію унікального проєкту

Вероніка Рой

|

Цієї п’ятниці, 29 листопада, у Домі Франка (вул. Івана Франка, 150/152) відбудеться презентація унікального проєкту –  інтерактивної англомовної виставки «Franko from A to Z». Про це інформує пресслужба музею.

 

Як йдеться у повідомленні, книжка «Franko from A to Z» за принципом абетки розповідає про Івана Франка, Україну, Львів.  Ця виставка місяць успішно мандрувала Європою. Її побачили у чотирьох столицях: Будапешті (Угорщина), Відні (Австрія), Загребі (Хорватія), Любляні (Словенія).

«Це – історія книги, що дістала ноги. Це – лабіринт подій, шляхів, емоцій, знайомств. Це – 26 літер англійської абетки, 100 цікавих фактів про Франка. 4 країни, 4 столиці: Будапешт, Відень, Загреб, Любляна. Місяць мандрів, понад 3000 км… Усе це було створено для того, щоб європейська спільнота дізналася якомога більше про Івана Франка, про Україну та Львів», – зазначають у Домі Франка.

Презентація відбудеться о 15 год.

Додамо, абетка-енциклопедія «Франко від А до Я» (Видавництво Старого Лева) – справжній бестселер, найкраща пізнавальна книжка 2016 року – втілена у 3D форматі. Цей авторський проєкт франкознавців Богдан Тихолоз та Наталя Тихолоз у художньому оформленні творчої майстерні «Аґрафка» перетворився на мобільну виставку «Franko from A to Z», яка розповідає про генія української культури Івана Франка європейськими мовами та сучасними візуальними засобами.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...