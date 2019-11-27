«Franko from A to Z». Львів’ян кличуть на презентацію унікального проєкту

Цієї п’ятниці, 29 листопада, у Домі Франка (вул. Івана Франка, 150/152) відбудеться презентація унікального проєкту – інтерактивної англомовної виставки «Franko from A to Z». Про це інформує пресслужба музею.

Як йдеться у повідомленні, книжка «Franko from A to Z» за принципом абетки розповідає про Івана Франка, Україну, Львів. Ця виставка місяць успішно мандрувала Європою. Її побачили у чотирьох столицях: Будапешті (Угорщина), Відні (Австрія), Загребі (Хорватія), Любляні (Словенія).

«Це – історія книги, що дістала ноги. Це – лабіринт подій, шляхів, емоцій, знайомств. Це – 26 літер англійської абетки, 100 цікавих фактів про Франка. 4 країни, 4 столиці: Будапешт, Відень, Загреб, Любляна. Місяць мандрів, понад 3000 км… Усе це було створено для того, щоб європейська спільнота дізналася якомога більше про Івана Франка, про Україну та Львів», – зазначають у Домі Франка.

Презентація відбудеться о 15 год.

Додамо, абетка-енциклопедія «Франко від А до Я» (Видавництво Старого Лева) – справжній бестселер, найкраща пізнавальна книжка 2016 року – втілена у 3D форматі. Цей авторський проєкт франкознавців Богдан Тихолоз та Наталя Тихолоз у художньому оформленні творчої майстерні «Аґрафка» перетворився на мобільну виставку «Franko from A to Z», яка розповідає про генія української культури Івана Франка європейськими мовами та сучасними візуальними засобами.