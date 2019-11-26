У Дрогобичі запрацювала «гаряча лінія» святого Миколая

Вчора, 25 листопада, у Дрогобичі розпочала роботу «гаряча лінія» святого Миколая для дітей, сім’ї яких перебувають у скрутних життєвих обставинах. Про це інформує пресслужба Дрогобицької міської ради.

Дітки, сім`ї яких перебувають у скрутних життєвих обставинах, матимуть змогу впродовж 15 днів з 25 листопада до 9 грудня включно надсилати листи-прохання до Святого Миколая. Вже о 00:00 9 грудня прийом листів буде завершено. Вікова категорія — до 16 років.

У листі обов’язково необхідно вказати:

прізвище, ім’я та по-батькові батьків;

прізвище, ім’я та по-батькові дитини;

домашню адресу та контактний номер телефону одного з батьків;

текст-прохання до Святого Миколая.

Надіслати листа на «гарячу лінію» Святого Миколая можна на е-адресу: press_drog_rada@ukr.net з тегом #Лист Святому Миколаю.