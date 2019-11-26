ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі запрацювала «гаряча лінія» святого Миколая

Вероніка Рой

|

Вчора, 25 листопада, у Дрогобичі розпочала роботу «гаряча лінія» святого Миколая для дітей, сім’ї яких перебувають у скрутних життєвих обставинах. Про це інформує пресслужба Дрогобицької міської ради.

 

Дітки, сім`ї яких перебувають у скрутних життєвих обставинах, матимуть змогу впродовж 15 днів з 25 листопада до 9 грудня включно надсилати листи-прохання до Святого Миколая. Вже о 00:00 9 грудня прийом листів буде завершено. Вікова категорія — до 16 років.

У листі обов’язково необхідно вказати:

  • прізвище, ім’я та по-батькові батьків;
  • прізвище, ім’я та по-батькові дитини;
  • домашню адресу та контактний номер телефону одного з батьків;
  • текст-прохання до Святого Миколая.

Надіслати листа на «гарячу лінію» Святого Миколая можна на е-адресу: press_drog_rada@ukr.net з тегом #Лист Святому Миколаю.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...