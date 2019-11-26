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Помер 28-річний ексдепутат Львівської міської ради

Вероніка Рой

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Вчора, 25 листопада, раптово помер 28-річний депутат Львівської міської ради Михайло Семчій. Про це інформує пресслужба мерії Львова.

 

Як у Facebook повідомила дружина ексдепутата ЛМР Христина Семчій, чоловік переніс інсульт, після чого 12 днів пробув у комі.

Михайло Семчій був наймолодшим депутатом Львівської міської ради попереднього скликання. Був браний в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №16. Крім цього, входив до Всеукраїнського об’єднання «Свобода», був членом постійної депутатської комісії землекористування.

Народився 17 листопада 1991 року у м. Львові.

Фото: Гал.інфо

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