Помер 28-річний ексдепутат Львівської міської ради

Вчора, 25 листопада, раптово помер 28-річний депутат Львівської міської ради Михайло Семчій. Про це інформує пресслужба мерії Львова.

Як у Facebook повідомила дружина ексдепутата ЛМР Христина Семчій, чоловік переніс інсульт, після чого 12 днів пробув у комі.

Михайло Семчій був наймолодшим депутатом Львівської міської ради попереднього скликання. Був браний в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №16. Крім цього, входив до Всеукраїнського об’єднання «Свобода», був членом постійної депутатської комісії землекористування.

Народився 17 листопада 1991 року у м. Львові.

Фото: Гал.інфо