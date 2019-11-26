Львів’яни з інвалідністю отримають матеріальну допомогу

До Міжнародного дня людей з інвалідністю, люди з інвалідністю з дитинства 1-ї та 2-ї груп, а також особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп, які не мають права на пенсію отримають 600 гривень допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

По 600 гривень отримають 2 919 осіб з інвалідністю 1, 2 груп з дитинства – мешканців м. Львова. На ці потреби у бюджеті міста передбачили 1 751 400 грн. Також допомогу по 600 грн кожен отримають 647 осіб з інвалідністю 1, 2 груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України – мешканців м. Львова. Загальна сума цих виплат складає 388 200 грн.

Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається щорічно 3 грудня. Він проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році. Цей День покликаний привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей із інвалідністю.