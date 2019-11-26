Бюджет Львівської області у 2020 році скоротиться на понад 50%

Прогноз обсягу обласного бюджету на 2020 рік становить 5,8 млрд гривень, що на 56% менше відносно 2019 року. Про це сьогодні під час апаратної наради у Львівській ОДА розповів директор департаменту фінансів Олег Демків, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, серйозний фінансовий ресурс у вигляді пільг, субсидій, допомог сім’ям з дітьми, грошового забезпечення батькам-вихователям у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях у 2020 році на відміну від цього року відбуватиметься з державного бюджету.

«Сума обсягу обласного бюджету скорочується вдвічі. Це є дуже серйозний та великий ресурс. Це не означає, що не буде цього фінансового ресурсу, це означає, що буде зовсім інше джерело фінансування цих видатків, а саме державний бюджет, а не обласний. Викликом є також зміна системи фінансування охорони здоров’я. Видатки на утримання бюджетних установ у вигляді медичної субвенції передбачається лише на перший квартал Починаючи із 1 квітня, всі інші фінансування вторинної та третинної медицини переходить також на фінансування з державного бюджету через Національну службу здоров’я України. Відповідно це ще один фактор, який зменшує обсяг обласного бюджету», – сказав Олег Демків.

Також 350 млн грн обласний бюджет отримає завдяки субвенції на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг. Цьогоріч вона становила 736 млн грн, у 2020 році буде 1 млрд 95 млн грн.

Нагадаємо, у 2019 році бюджет Львівської області становив понад 14 млрд грн.

До слова, 19 листопада виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив проєкт бюджету Львова на 2020 рік. Згідно з документом, доходи бюджету Львова на 2020 рік становитимуть 8,84 млрд грн, це на 8% більше ніж торік.