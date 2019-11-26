Біля Залізничного вокзалу зловили чоловіка, якого розшукує поліція

У Львові патрульні затримали нетверезого чоловіка і згодом з’ясували, що його розшукують за повторну крадіжку. Про це Львівському порталу сьогодні, 26 листопада, повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Минулої ночі під час патрулювання на площі Двірцевій біля Залізничного вокзалу, патрульні побачили чоловіка напідпитку. Поспілкувавшись з ним правоохоронці з’ясували, що він загубив документи.

«60-річний чоловік назвався і при перевірці його даних, з’ясувалося, що громадянин перебуває в розшуку Шевченківським відділом поліції за крадіжку вчинену повторно, або групою осіб від 25 квітня 2019 року. Чоловіка супроводили до згаданого відділку і передали дільничному», – йдеться в повідомленні.

Патрульні винесли на нього постанову за появу в нетверезому стані у громадському місці.