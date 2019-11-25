Завтра Львів прощатиметься із загиблим у зоні ООС 24-річним військовим

Завтра, 26 листопада, у Гарнізонному храмі св. апп. Петра і Павла у Львові прощатимуть із загиблим на Донбасі 24-річним військовим частини А1108, що дислокується в м. Дрогобич, командиром батареї, старшим лейтенантом Богданом Шацьким. Про це у Facebook Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

« 26 листопада о 15:00 у Гарнізонному храмі св. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11) відбудеться чин прощання з ст. лейтенантом Богданом Шацьким, який загинув під час виконання службових обов’язків в зоні ООС», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Богдан Шацький загинув у зоні ООС 22 листопада.